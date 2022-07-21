ua ru
Чт, 21 июля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Что будет с наличным долларом после повышения официального курса НБУ: прогноз аналитика

Новина українською →
Украина, Четверг 21 июля 2022 13:05
Что будет с наличным долларом после повышения официального курса НБУ: прогноз аналитика Фото: курс доллара может снизиться в случае открытия портов для экспорта (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Повышение официального курса НБУ до 36,6 гривен за доллар - это только первый шаг, который направлен на возвращение к классическому рынку, на котором курсообразование происходит на межбанковском рынке. Существенного влияния на наличный рынок не ожидается.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказал экономист, финансовый аналитик Виталий Шапран.

Как отметил экономист, НБУ оставил курс фиксированным, поскольку на рынке пока отсутствует действие фундаментальных факторов, которые бы придали рынку положительную динамику. Южные порты остаются заблокированными, хотя и переговоры сдвинулись с мертвой точки, а приход западной помощи растянулся во времени.

Шапран допустил, что это решение может повлиять на динамику наличного рынка в сторону незначительной девальвации только в первые дни, далее существенного влияния не будет.

"Опустится ли курс на наличном рынке ниже 36,6? Это может случиться, если произойдет действие одного из фундаментальных факторов: открытие портов и (или) приход существенной помощи от международных партнеров. Думаю, как только заработает один из факторов, стоит открывать межбанк и переходить на довоенный режим работы валютного рынка", - сказал он.

Напомним, 21 июля НБУ впервые с начала войны повысил курс доллара к гривне на 25% до 36,57 грн/доллар.

В то же время на наличном рынке курс доллара 21 июля вырос на 35 копеек до 37,25 гривен за доллар.

Читайте РБК-Украина в Google News
Курс доллара
NEWS
НБУ разрешил банкам продавать безналичную валюту гражданам, но есть условие
НБУ разрешил банкам продавать безналичную валюту гражданам, но есть условие
DAILY
Нечем платить за газ. "Нафтогаз" просит у Кабмина "субсидию" на 150 млрд гривен
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Нечем платить за газ. "Нафтогаз" просит у Кабмина "субсидию" на 150 млрд гривен