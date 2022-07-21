ua ru
Чт, 21 липня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Що буде з готівковим доларом після підвищення офіційного курсу НБУ: прогноз аналітика

Новость на русском →
Україна, Четвер 21 липня 2022 13:05
Що буде з готівковим доларом після підвищення офіційного курсу НБУ: прогноз аналітика Фото: курс долара може знизитися у разі відкриття портів для експорту (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Підвищення офіційного курсу НБУ до 36,6 гривень за долар - це тільки перший крок, який спрямований до повернення до класичного ринку, на якому курсоутворення відбувається на міжбанківському ринку. Суттєвого впливу на готівковий ринок не очікується.

Про це в коментарі РБК-Україна сказав економіст, фінансовий аналітик Віталій Шапран.

Як зазначив економіст, НБУ залишив курс фіксованим, оскільки на ринку поки відсутня дія фундаментальних факторів, які б придали ринку позитивну динаміку. Південні порти залишаються заблокованими, хоча і переговори зрушили з мертвої точки, а прихід західної допомоги розтягнувся у часі.

Шапран допустив, що це рішення може вплинути на динаміку готівкового ринку в бік незначної девальвації тільки в перші дні, далі суттєвого впливу не буде.

"Чи опуститься курс на готівковому ринку нижче 36,6? Так, це може статись, якщо відбудеться дія одного з фундаментальних факторів: відкриття портів та (або) прихід суттєвої допомоги від міжнародних партнерів. Думаю, як тільки запрацює один з факторів, варто відкривати міжбанк і переходити на довоєнний режим роботи валютного ринку", - сказав він.

Нагадаємо, 21 липня НБУ вперше з початку війни підвищив курс долара до гривні на 25% до 36,57 грн/долар.

Водночас на готівковому ринку курс долара 21 липня зріс на 35 копійок до 37,25 гривень за долар.

Читайте РБК-Україна в Google News
Курс долара
NEWS
НБУ дозволив банкам продавати безготівкову валюту громадянам, але є умова
НБУ дозволив банкам продавати безготівкову валюту громадянам, але є умова
DAILY
Нічим платити за газ. "Нафтогаз" просить у Кабміну "субсидію" на 150 млрд гривень
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Нічим платити за газ. "Нафтогаз" просить у Кабміну "субсидію" на 150 млрд гривень