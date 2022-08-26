UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

"Будет море сюрпризов": Арестович заявил, что в пакете помощи от США есть позиции, которые не озвучили

Фото: Советник Офиса президента Алексей Арестович (facebook.com/alexey.arestovich)
Автор: Олег Васкив

В новом пакете помощи от Соединенных Штатов есть пункты, которые принесут много сюрпризов. Речь идет о" трех позициях", которые не озвучили публично.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника Офиса президента Алексея Арестовича в эфире YouTube-канала "Фейгин Live".

"Во вчерашнем пакете от Байдена (президента США Джо Байдена - ред.), если хорошо разглядеть, написано: "Три позиции, которые не раскрываются". И мы их не раскроем. Именно в этом будет море сюрпризов", - отметил чиновник.

Арестович также указал, что после встречи "Рамштайн 4" союзники не говорят, какое вооружение дают Украине. В частности, потому, что россиянам не стоит знать, что есть в ВСУ.

Кроме этого, он рассказал, что в новом пакете помощи есть контрбатарейные радары и 245 тысяч снарядов.

Напомним, ранее было раскрыто содержание нового пакета военной помощи Украине на рекордные почти 3 млрд долларов.

Как считают в Пентагоне, благодаря военным поставкам Украина в течение нескольких лет постепенно перейдет на вооружение НАТО.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты АмерикиАлексей АрестовичВойна России против Украины