"Будет море сюрпризов": Арестович заявил, что в пакете помощи от США есть позиции, которые не озвучили

"Во вчерашнем пакете от Байдена (президента США Джо Байдена - ред.), если хорошо разглядеть, написано: "Три позиции, которые не раскрываются". И мы их не раскроем. Именно в этом будет море сюрпризов", - отметил чиновник.

Арестович также указал, что после встречи "Рамштайн 4" союзники не говорят, какое вооружение дают Украине. В частности, потому, что россиянам не стоит знать, что есть в ВСУ.

Кроме этого, он рассказал, что в новом пакете помощи есть контрбатарейные радары и 245 тысяч снарядов.