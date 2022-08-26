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''Буде море сюрпризів'': Арестович заявив, що у пакеті допомоги від США є позиції, які не озвучили

Фото: Радник Офісу президента Олексій Арестович (facebook.com/alexey.arestovich)
Автор: Олег Васьків

У новому пакеті допомоги від Сполучених Штатів є пункти, що принесуть багато сюрпризів. Мовиться про "три позиції", які не озвучили публічно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника Офісу президента Олексія Арестовича в ефірі YouTube-каналу "Фейгін Live".

"У вчорашньому пакеті від Байдена (президента США Джо Байдена - ред.), якщо добре розгледіти, написано: "Три позиції, які не розкриваються". І ми їх не розкриємо. Саме в цьому буде море сюрпризів", - зазначив посадовець.

Арестович також вказав, що після зустрічі "Рамштайн 4" союзники не говорять, яке озброєння дають Україні. Зокрема, тому, що росіянам не варто знати, що є в ЗСУ.

Окрім цього, він розповів, що у новому пакеті допомоги є контрбатарейні радари та 245 тисяч снарядів.

Нагадаємо, раніше було розкрито зміст нового пакету військової допомоги Україні на рекордні майже 3 млрд доларів.

Як вважають у Пентагоні, завдяки військовим поставкам Україна протягом декількох років поступово перейде на озброєння НАТО.

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Сполучені Штати АмерикиОлексій АрестовичВійна Росії проти України