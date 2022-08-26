''Буде море сюрпризів'': Арестович заявив, що у пакеті допомоги від США є позиції, які не озвучили

"У вчорашньому пакеті від Байдена (президента США Джо Байдена - ред.), якщо добре розгледіти, написано: "Три позиції, які не розкриваються". І ми їх не розкриємо. Саме в цьому буде море сюрпризів", - зазначив посадовець.

Арестович також вказав, що після зустрічі "Рамштайн 4" союзники не говорять, яке озброєння дають Україні. Зокрема, тому, що росіянам не варто знати, що є в ЗСУ.

Окрім цього, він розповів, що у новому пакеті допомоги є контрбатарейні радари та 245 тисяч снарядів.