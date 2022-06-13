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"Будет из машины дуршлаг". В перехвате СБУ оккупант рассказал о новом приказе Кремля

Фото: СБУ (ssu.gov.ua)
Автор: Наталия Гурковская

Российские оккупанты снова использовали фосфорные бомбы на востоке Украины. Также по новому приказу они должны расстреливать машины с гражданскими.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на новый перехват СБУ.

"Фосфором жгут. С нашей стороны в хохлячую сторону полетел фосфор", - рассказывает матери оккупант.

Кроме того он признался, что получил команду расстреливать все машины, в том числе с мирным населением.

"Будет из машины дуршлаг", - радуется он. В ответ мать вздыхает, но для нее убийство гражданских людей оправдывается просто - "не судьба".

Как сообщалось, в ночь на 12 апреля российские оккупанты обстреляли село Новояковлевку Запорожской области фосфорными бомбами. В результате чего были разрушены дома.

Также использование такого вида бомб заметили возле Авдеевки.

Кроме того, ранее РБК-Украина писало про то, что представляют собой фосфорные бомбы, как они работают и чем можно помочь пострадавшим.

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Служба безопасности Украины