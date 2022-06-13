"Будет из машины дуршлаг". В перехвате СБУ оккупант рассказал о новом приказе Кремля

"Фосфором жгут. С нашей стороны в хохлячую сторону полетел фосфор", - рассказывает матери оккупант.

Кроме того он признался, что получил команду расстреливать все машины, в том числе с мирным населением.

"Будет из машины дуршлаг", - радуется он. В ответ мать вздыхает, но для нее убийство гражданских людей оправдывается просто - "не судьба".