"Будет из машины дуршлаг". В перехвате СБУ оккупант рассказал о новом приказе Кремля

Российские оккупанты снова использовали фосфорные бомбы на востоке Украины. Также по новому приказу они должны расстреливать машины с гражданскими.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на новый перехват СБУ.
"Фосфором жгут. С нашей стороны в хохлячую сторону полетел фосфор", - рассказывает матери оккупант.
Кроме того он признался, что получил команду расстреливать все машины, в том числе с мирным населением.
"Будет из машины дуршлаг", - радуется он. В ответ мать вздыхает, но для нее убийство гражданских людей оправдывается просто - "не судьба".
Как сообщалось, в ночь на 12 апреля российские оккупанты обстреляли село Новояковлевку Запорожской области фосфорными бомбами. В результате чего были разрушены дома.
Также использование такого вида бомб заметили возле Авдеевки.
Кроме того, ранее РБК-Украина писало про то, что представляют собой фосфорные бомбы, как они работают и чем можно помочь пострадавшим.
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