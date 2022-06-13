"Буде з машини друшляк". У перехопленні СБУ окупант розповів про новий наказ Кремля

Російські окупанти знову використали фосфорні бомби на сході України. Також за новим наказом вони повинні розстрілювати машини з цивільними.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на нове перехоплення СБУ.
"Фосфором жгут. С нашей стороны в хохлячую сторону полетел фосфор", - розповідає матері окупант.
Крім того, він зізнався, що отримав команду розстрілювати усі машини, у тому числі з мирним населенням.
"Будет из машины дуршлаг", - радіє він. У відповідь матір зітхає, але для неї вбивство цивільних людей виправдовується просто - "не судьба".
Як повідомлялося, вночі на 12 квітня російські окупанти обстріляли село Новояківлівку Запорізької області фосфорними бомбами. Внаслідок чого було зруйновано будинки.
Також використання такого виду бомб помітили біля Авдіївки.
Крім того, раніше РБК-Україна писало про те, що представляють собою фосфорні бомби, як вони працюють і чим можна допомогти постраждалим.
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