"Буде з машини друшляк". У перехопленні СБУ окупант розповів про новий наказ Кремля

"Фосфором жгут. С нашей стороны в хохлячую сторону полетел фосфор", - розповідає матері окупант.

Крім того, він зізнався, що отримав команду розстрілювати усі машини, у тому числі з мирним населенням.

"Будет из машины дуршлаг", - радіє він. У відповідь матір зітхає, але для неї вбивство цивільних людей виправдовується просто - "не судьба".