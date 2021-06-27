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Что будет с курсом доллара: прогноз на следующую неделю

Автор: РБК-Украина

Курс доллара на следующей неделе может немного вырасти по отношению к украинской гривне. Но ожидается, что наличный доллар в продаже не превысит отметку 27,60 гривен.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал Вадим Иосуб, старший аналитик Альпари.

По его словам, за минувшую неделю курс доллара к гривне вырос на всех сегментах валютного рынка на 0,2-1,1%. В частности, с пятницы по пятницу официальный курс доллара, который устанавливается НБУ, вырос с 27,17 до 27,46 гривен (+1,1%).

Спрос/предложение доллара на межбанке, по данным компании "УкрДилинг", за это же время выросли с 27,28/27,30 до 27,33/27,35 гривен (+0,2%). Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках выросли за неделю с 27,10/27,30 до 27,26/27,48 гривен (+0,6%). При этом спред между средней продажей и средней покупкой сохранился на уровне 0,8%.

"На ближайшую неделю мы ожидаем незначительный рост курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 27,5 гривен, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,4/27,6 гривен", - отметил Иосуб.

Напомним, следующая неделя начнется с официального курса на отметке 27,39 гривен за доллар. Национальный банк установил его на таком уровне для первого рабочего дня - 29 июня.

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