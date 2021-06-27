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Що буде з курсом долара: прогноз на наступний тиждень

Автор: РБК-Україна

Курс долара наступного тижня може трохи зростати по відношенню до української гривні. Але очікується, що готівковий долар у продажу не перевищить позначку 27,60 гривень.

Про це в коментарі РБК-Україна розповів Вадим Іосуб, старший аналітик Альпарі.

За його словами, за минулий тиждень курс долара до гривні виріс на всіх сегментах валютного ринку на 0,2-1,1%. Зокрема, з п'ятниці по п'ятницю офіційний курс долара, який встановлюється НБУ, зріс з 27,17 до 27,46 гривень (+1,1%).

Попит/пропозиція долара на міжбанку, за даними компанії "Укрділінг", за цей же час зросли з 27,28/27,30 до 27,33/27,35 гривень (+0,2%). Середні курси купівлі/продажу готівкового долара в банках зросли за тиждень з 27,10/27,30 до 27,26 / 27,48 гривень (+0,6%). При цьому спред між середнім продажем і середньою купівлею зберігся на рівні 0,8%.

"На найближчий тиждень ми очікуємо незначне зростання курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися за тиждень близько 27,5 гривень, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 27,4/27,6 гривень", - зазначив Іосуб.

Нагадавши, наступний тиждень розпочнеться з офіційного курсу на позначці 27,39 гривень за долар. Національний банк встановив його на такому рівні для першого робочого дня - 29 червня.

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