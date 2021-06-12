Что будет с курсом доллара: прогноз на следующую неделю

Аналитик отметил, что за минувшую неделю курс доллара к гривне умеренно снизился на всех сегментах валютного рынка на 0,7-0,9%. С пятницы по пятницу официальный курс доллара США (устанавливает НБУ) снизился с 27,34 до 27,11 гривен (-0,9%).

Спрос/предложение доллара на межбанке, по данным компании "УкрДилинг", за это же время снизились с 27,24/27,26 до 27,02/27,04 (-0,8%). Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках снизились за неделю с 27,15/27,36 до 26,96/27,14 (-0,7%/-0,8%). При этом спред между средней продажей и средней покупкой сохранился на уровне 0,7%.

Аналитик отмечает, что на сегодня Украина и МВФ продолжают находиться в тесных дискуссиях по завершению первого пересмотра программы stand-by, необходимого для выделения второго транша. А спикер МВФ Джерри Райс на днях подчеркнул, что определенный прогресс достигнут, но для завершения первого пересмотра и выделения транша нужен больший прогресс.

"На ближайшую неделю мы ожидаем снижение курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 26,9 гривен, а наличный доллар в банках - около 26,8/27,0 гривен", - отметил Иосуб.