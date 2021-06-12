Що буде з курсом долара: прогноз на наступний тиждень

Аналітик зазначив, що за минулий тиждень курс долара до гривні помірно знизився на всіх сегментах валютного ринку на 0,7-0,9%. З п'ятниці по п'ятницю офіційний курс долара США (встановлює НБУ) знизився з 27,34 до 27,11 гривень (-0,9%).

Попит/пропозиція долара на міжбанку, за даними компанії "Укрділінг", за цей же час знизилися з 27,24/27,26 до 27,02/27,04 (-0,8%). Середні курси купівлі/продажу готівкового долара в банках знизилися за тиждень з 27,15/27,36 до 26,96/27,14 (-0,7%/-0,8%). При цьому спред між середнім продажем і середньою покупкою зберігся на рівні 0,7%.

Аналітик зазначає, що на сьогодні Україна і МВФ продовжують перебувати в тісних дискусіях щодо завершення першого перегляду програми stand-by, необхідного для виділення другого траншу. А спікер МВФ Джеррі Райс днями підкреслив, що певний прогрес досягнуто, але для завершення першого перегляду і виділення траншу потрібен більший прогрес.

"На найближчий тиждень ми очікуємо зниження курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 26,9 гривень, а готівковий долар в банках - близько 26,8/27,0 гривень", - зазначив Іосуб.