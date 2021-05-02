Що буде з курсом долара: аналітик дав прогноз на найближчий тиждень

Протягом найближчого тижня очікується незначне зниження курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 27,6 грн, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 27,5/27,7 грн.

Як нагадав аналітик, за минулий тиждень курс долара до гривні знизився на всіх сегментах валютного ринку на 0,5-1,1%.

Так, з п'ятниці по п'ятницю офіційний курс долара США, що встановлюється НБУ, знизився з 28,06 до 27,75 грн (-1,1%). Попит/пропозиція долара на міжбанку, за даними компанії "Укрділінг", за цей же час знизилися з 27,92/27,95 до 27,78/27,80 (-0,5%). Середні курси купівлі/продажу готівкового долара в банках знизилися за тиждень з 27,81/28,01 до 27,61 / 27,81 (-0,7%). При цьому спред між середнім продажем і середньою покупкою зберігся на рівні 0,7%.