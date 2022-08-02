UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Будет ли до конца года новая программа с МВФ: ответ Марченко

Фото: министр финансов Сергей Марченко (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Илона Свиридова

На сегодня сложно прогнозировать, сможет ли до Украина до конца года договориться о новой программе сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ)

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью министра финансов Сергея Марченко для "УНИАН".

"Мы ведем переговоры. Делаем все важное, чтобы эта программа имела место. Я не берусь сейчас говорить ни о сроках, ни о возможных суммах траншей в рамках будущей программы, поскольку они еще до конца не согласованы с МВФ. Однако надеюсь, что уже в ближайшее время сможем иметь прогресс в этом вопросе", - отметил он.

Напомним, ранее глава Национального банка Кирилл Шевченко заявил, что Украина намерена договориться о новой программе с МВФ на 15-20 млрд долларов.

В июле в Министерстве финансов говорили, что фонд пока не готов к решительным шагам по новой программе.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
МВФСергей Марченко