Чи буде до кінця року нова програма з МВФ: відповідь Марченка

На сьогодні складно прогнозувати, чи зможе Україна до кінця року домовитися про нову програму співпраці з Міжнародним валютним фондом (МВФ)

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю міністра фінансів Сергія Марченка для "УНІАН" .

"Ми ведемо переговори. Робимо все важливе, щоб ця програма мала місце. Я не беруся зараз говорити ані про терміни, ані про можливі суми траншів в рамках майбутньої програми, оскільки вони ще до кінця не узгоджені з МВФ. Однак сподіваюся, що вже найближчим часом зможемо мати прогрес у цьому питанні", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше глава Національного банку Кирило Шевченко заявив, що Україна має намір домовитися про новій програмі з МВФ на 15-20 млрд доларів.

У липні в Міністерстві фінансів говорили, що фонд поки не готовий до рішучих кроків щодо нової програми.

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