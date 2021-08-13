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"Будет историей успеха": Кулеба о визите Зеленского в США

Автор: Мария Кучерявец

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал визит президента Владимира Зеленского в США. Он назвал это событие "историей успеха".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу МИД на брифинге.

"Будет историей успеха, будут конкретные договоренности...визит такого уровня это очень сложная задача, ведется очень системная работа", - сказал он.

Напомним, в начале июня Байден пригласил Зеленского посетить Белый дом.

Впоследствии в Офисе президента перенос даты визита Зеленского в США назвали "рабочей ситуацией".

Добавим, что президент Украины Владимир Зеленский назвал темы, которые планирует обсудить с американским лидером Джо Байденом.

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Владимир ЗеленскийМИД УкраиныСоединенные Штаты АмерикиДмитрий Кулеба