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"Буде історією успіху": Кулеба про візит Зеленського в США

Автор: Марія Кучерявець

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба прокоментував візит президента Володимира Зеленського в США. Він назвав цю подію "історією успіху".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу МЗС на брифінгу.

"Буде історією успіху, будуть конкретні домовленості...візит такого рівня це дуже складна задача, ведеться дуже системна робота", - сказав він.

Нагадаємо, на початку червня Байден запросив Зеленського відвідати Білий дім.

Згодом в Офісі президента перенесення дати візиту Зеленського до США назвали "робочою ситуацією".

Додамо, що президент України Володимир Зеленський назвав теми, які планує обговорити з американським лідером Джо Байденом.

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Володимир ЗеленськийМЗССполучені Штати АмерикиДмитро Кулеба