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Зеленский назвал темы, которые планирует обсудить с Байденом

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Киев, Среда 21 июля 2021 21:20
Зеленский назвал темы, которые планирует обсудить с Байденом Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент Украины Владимир Зеленский назвал темы, которые планирует обсудить с американским лидером Джо Байденом. Глава государства отметил, что ожидает "содержательную и плодотворную встречу".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Владимира Зеленского.

"Жду содержательную и плодотворную встречу с президентом США Джо Байденом 30 августа", - написал в своем Twitter Зеленский.

По его словам, во время встречи с Байденом он планирует продолжить обсуждение важных вопросов стратегического партнерства Украины и США. Среди них президент отметил достижение мира на Донбассе, возвращение Крыма, безопасность Украины, энергетики как безопасного вызова, экономического развития страны и поддержки реформ.

Напомним, сегодня, 21 июля, пресс-служба Белого дома назвала дату визита президента Украины в США - 30 августа.

В Офисе президента перенос даты визита Зеленского в США назвали "рабочей ситуацией".

Отметим, в начале июня Байден пригласил Зеленского посетить Белый дом.

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