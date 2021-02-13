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Будет как грипп: правительство Британии надеется взять COVID под контроль к концу года

Автор: Роман Тверденко

Коронавирус со временем станет обычной болезнью вроде гриппа. Это будет возможно благодаря вакцинации и улучшенным лекарствам для лечения.

Об этом заявил министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок в интервью The Telegraph.

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Он считает, что главной задачей на ближайшие месяцы является как раз превращение COVID в излечимую болезнь, как и многие другие, с которыми живет человечество.

"Надеюсь, что COVID-19 станет излечимой болезнью к концу года. Новые методы лечения будут важны для превращения коронавируса из пандемической, которая затрагивает всю нашу жизнь, в еще одну болезнь, с которой нам придется жить, как с гриппом. Вот куда нам нужно довести COVID в ближайшие месяцы", - сказал министр.

Ранее сообщалось, что в Великобритании ученые работают над разработкой вакцины от коронавируса, эффективной против большинства штаммов. Она должна будет действовать против ядра вируса.

Также Оксфордский университет начал исследование для оценки безопасности и иммунного ответа вакцины COVID-19, разработанной совместно с AstraZeneca Plc. Исследование определит, эффективна ли вакцина для людей в возрасте от 6 до 17 лет.

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