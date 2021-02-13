Будет как грипп: правительство Британии надеется взять COVID под контроль к концу года

Коронавирус со временем станет обычной болезнью вроде гриппа. Это будет возможно благодаря вакцинации и улучшенным лекарствам для лечения.

Он считает, что главной задачей на ближайшие месяцы является как раз превращение COVID в излечимую болезнь, как и многие другие, с которыми живет человечество.

"Надеюсь, что COVID-19 станет излечимой болезнью к концу года. Новые методы лечения будут важны для превращения коронавируса из пандемической, которая затрагивает всю нашу жизнь, в еще одну болезнь, с которой нам придется жить, как с гриппом. Вот куда нам нужно довести COVID в ближайшие месяцы", - сказал министр.