Буде як грип: уряд Британії сподівається взяти COVID під контроль до кінця року

Він вважає, що головним завданням на найближчі місяці є як раз перетворення COVID в виліковна хвороба, як і багато інших, з якими живе людство.

"Сподіваюся, що COVID-19 стане виліковною хворобою до кінця року. Нові методи лікування будуть важливі для перетворення коронавіруса з пандемічної, яка зачіпає все наше життя, на ще одну хворобу, з якою нам доведеться жити, як з грипом. Ось куди нам потрібно довести COVID в найближчі місяці", - сказав міністр.