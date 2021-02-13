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Буде як грип: уряд Британії сподівається взяти COVID під контроль до кінця року

Автор: Роман Тверденко

Коронавірус з часом стане звичайною хворобою кшталт грипу. Це буде можливо завдяки вакцинації і поліпшеним ліків для лікування.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Великобританії Метт Генкок в інтерв'ю The Telegraph.

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Він вважає, що головним завданням на найближчі місяці є як раз перетворення COVID в виліковна хвороба, як і багато інших, з якими живе людство.

"Сподіваюся, що COVID-19 стане виліковною хворобою до кінця року. Нові методи лікування будуть важливі для перетворення коронавіруса з пандемічної, яка зачіпає все наше життя, на ще одну хворобу, з якою нам доведеться жити, як з грипом. Ось куди нам потрібно довести COVID в найближчі місяці", - сказав міністр.

Раніше повідомлялося, що у Великобританії вчені працюють над розробкою вакцини від коронавірусу, ефективною проти більшості штамів. Вона повинна буде діяти проти ядра вірусу.

Також Оксфордський університет почав дослідження для оцінки безпечності та імунної відповіді вакцини COVID-19, розробленої спільно з AstraZeneca Plc. Дослідження визначить, чи ефективна вакцина для людей у віці від 6 до 17 років.

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