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Оксфордскую вакцину от COVID-19 впервые протестируют на детях

Новина українською → Киев, Суббота 13 февраля 2021 13:15
Оксфордскую вакцину от COVID-19 впервые протестируют на детях Фото: обмен валют (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Оксфордский университет начал исследование для оценки безопасности и иммунного ответа вакцины COVID-19, разработанной совместно с AstraZeneca Plc. Исследование определит, эффективна ли вакцина для людей в возрасте от 6 до 17 лет.

Об этом сообщает агентство Reuters.

По данным университета, будет набрано около 300 добровольцев, и в этом месяце ожидаются первые прививки.

Двухдозовая вакцина Oxford / AstraZeneca была объявлена "вакциной для всего мира", поскольку она дешевле и более проста в доставке и хранении, чем другие конкуренты.

AstraZeneca поставила цель произвести 3 миллиарда доз в этом году и планирует производить более 200 миллионов доз в месяц к апрелю.

Отметим, по данным международного опроса Gallup International, две трети украинцев (65%) готовы прививаться против коронавируса, если вакцина будет общедоступной и будет считаться безопасной и эффективной. Отказываются это делать 30% населения.

Напомним, по данным опроса Gallup International, Украина заняла первое место в списке стран, население которых считает, что власть не справляется с коронакризисом. Недовольны решениями правительства 77% украинцев.

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