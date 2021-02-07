Будет как грипп: в Британии допускают, что коронавирус и вакцинация станут сезонными

Он отметил, что к такому развитию событий могут привести мутации коронавируса, которые в последние пару месяцев появились и развиваются в мире.

"Исходя из того, какой вариант вируса распространяется в мире, вероятно, что коронавирус будет усиливаться осенью и затем нас ждет ежегодная вакцинация от него, как мы делаем в случае с гриппом", - заявил Захави.