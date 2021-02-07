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Будет как грипп: в Британии допускают, что коронавирус и вакцинация станут сезонными

Автор: Роман Тверденко

Коронавирус может стать сезонной болезнью с ростом заболеваемости осенью. А вакцинацию придется делать ежегодно.

Об этом заявил куратор процесса вакцинации в Британии Надим Захави, сообщает Reuters.

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Он отметил, что к такому развитию событий могут привести мутации коронавируса, которые в последние пару месяцев появились и развиваются в мире.

"Исходя из того, какой вариант вируса распространяется в мире, вероятно, что коронавирус будет усиливаться осенью и затем нас ждет ежегодная вакцинация от него, как мы делаем в случае с гриппом", - заявил Захави.

В субботу сообщалось, что вакцина фармацевтической компании AstraZeneca демонстрирует существенно меньшую эффективность в борьбе с новым штаммом коронавируса. Впервые он был выявлен в Южно-Африканской Республике.

Также, как показали антитела, извлеченные из крови людей, получивших вакцину BioNTech/Pfizer, эта вакцина в 10 раз менее эффективна против вируса с мутацией E484K.

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