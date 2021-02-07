Буде як грип: у Британії допускають, що коронавірус і вакцинація стануть сезонними

Коронавірус може стати сезонної хворобою із зростанням захворюваності восени. А вакцинацію доведеться робити щорічно.
Про це заявив куратор процесу вакцинації в Британії Надім Захаві, повідомляє Reuters.
Він зазначив, що до такого розвитку подій можуть призвести мутації коронавірусу, які в останні пару місяців з'явилися і розвиваються у світі.
"Виходячи з того, який варіант вірусу поширюється у світі, ймовірно, що коронавірус буде посилюватися восени і потім нас чекає щорічна вакцинація від нього, як ми робимо у випадку з грипом", - заявив Захаві.
В суботу повідомлялося, що вакцина фармацевтичної компанії AstraZeneca демонструє істотно меншу ефективність у боротьбі з новим штамом коронавірусу. Вперше він був виявлений в Південно-Африканській Республіці.
Також, як показали антитіла, отримані з крові людей, які отримали вакцину BioNTech/Pfizer, ця вакцина в 10 разів менш ефективна проти вірусу з мутацією E484K.