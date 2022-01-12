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Будет дорого стоить: США и НАТО пригрозили РФ последствиями в случае вторжения в Украину

Автор: Дмитрий Кузнецов

Вторжение в Украину дорого обойдется России. США и НАТО готовы ввести санкции, которые будут дорого стоить российской экономике и финансовой системе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг заместителя госсекретаря США Венди Шерман.

По ее словам, если Россия будет уклоняться от переговоров, это будет означать, что Москва никогда серьезно и не намеревалась следовать по пути дипломатии.

"Поэтому мы с союзниками коллективно готовимся к любым вариантам развития событий. Мы сегодня в очередной раз прямо сказали России: Если РФ дальше вторгнется в Украину, она столкнется с последствиями, которые будут намного большими, чем в 2014 году", - подчеркнула Шерман по итогам заседания Совета Россия-НАТО.

Также она добавила, что на переговорах с европейскими партнерами шла речь о координации экономических санкционных мер, которые "будут дорого стоить российской финансовой и экономической системе"

"Это Россия должна сделать свой выбор: деэскалация и дипломатия или конфронтация и последствия. Мы рассчитываем, что российские делегации на переговорах с НАТО и ОБСЕ доложат об этом президенту Владимиру Путину, который, как мы все надеемся, выберет мир и безопасность", - уточнила Шерман.

Она добавила, что это только предварительные разговоры, а не переговоры как таковые. "Мы сказали россиянам, что их предложения вроде запрета на расширение НАТО, его сужение к пределам 1997 года, выводу войск и т.д. - являются изначально неприемлемыми для нас", - отметила замгоссекретаря.

Напомним, 12 января в Брюсселе прошло заседание Совета Россия-НАТО. Участники обсудили ситуацию на границе Украины, угрозу вторжения РФ и предложенные Москвой "гарантии безопасности".

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