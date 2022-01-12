Буде дорого коштувати: США і НАТО пригрозили РФ наслідками у разі вторгнення в Україну

За її словами, якщо Росія ухилятиметься від переговорів, це означатиме, що Москва ніколи серйозно і не мала наміру слідувати шляхом дипломатії.

"Тому ми з союзниками колективно готуємося до будь-яких варіантів розвитку подій. Ми сьогодні в черговий раз прямо сказали Росії: якщо РФ далі вторгнеться в Україну, вона зіткнеться з наслідками, які будуть набагато більшими, ніж в 2014 році", - підкреслила Шерман за підсумками засідання Ради Росія-НАТО.

Також вона додала, що на переговорах з європейськими партнерами йшлося про координацію економічних санкційних заходів, які "будуть дорого коштувати російській фінансовій та економічній системі"

"Це Росія повинна зробити свій вибір: деескалація і дипломатія або конфронтація і наслідки. Ми розраховуємо, що російські делегації на переговорах з НАТО і ОБСЄ оповістять про це президенту Володимиру Путіну, який, як ми всі сподіваємося, вибере мир і безпеку", - уточнила Шерман.

Вона додала, що це тільки попередні розмови, а не переговори як такі. "Ми сказали росіянам, що їх пропозиції на зразок заборони на розширення НАТО, його звуження до меж 1997 року, виведення військ і т.д. - є спочатку неприйнятними для нас", - зазначила заступник держсекретаря.