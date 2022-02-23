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Что будет дальше с минскими договоренностями? В Раде объяснили

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Киев, Среда 23 февраля 2022 09:37
Что будет дальше с минскими договоренностями? В Раде объяснили Фото:глава комитета Рады по внешней политике Александр Мережко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Милан Лелич, Анастасия Рокитна

Глава комитета Верховной рады по внешней политике и член украинской делегации в ТКГ Александр Мережко заявил, что пока что никакой альтернативы ТКГ нет. Надо подождать немного, чтобы понять, минские договоренности полностью умерли или нет.

Об этом он заявил в комментарии РБК-Украина, говорится в материале "Путь эскалации. Что ждет Украину после нового ультиматума Путина".

По его словам, в начале марта должна состояться очередная встреча ТКГ.

"Думаю, мы на нее придем - вопрос в том, придет ли другая сторона", - сказал РБК-Украина Мережко.

Москва и ранее не признавала себя стороной минских договоренностей и с ее точки зрения даже после признания "ЛДНР" ничего не поменялось. В то же время, как отметил Мережко, есть ряд практических вопросов, связанных с Донбассом, которые так или иначе надо будет решать. В частности, об освобождении незаконно удерживаемых в ОРДЛО украинцев.

"Какая-то коммуникация все равно должна быть, и наших людей надо возвращать, но на данный момент нет понимания, с кем и как разговаривать", - заключил нардеп.

Напомним, Владимир Путин заявил, что минских соглашений по мирному урегулированию ситуации больше не существует.

Ранее в Офисе президента Украины заявили, что Россия разрушила минские соглашения признанием так называемых "ЛДНР".

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Что будет дальше с минскими договоренностями? В Раде объяснили
Что будет дальше с минскими договоренностями? В Раде объяснили
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Путь эскалации. Что ждет Украину после нового ультиматума Путина
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Путь эскалации. Что ждет Украину после нового ультиматума Путина