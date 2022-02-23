Что будет дальше с минскими договоренностями? В Раде объяснили

Глава комитета Верховной рады по внешней политике и член украинской делегации в ТКГ Александр Мережко заявил, что пока что никакой альтернативы ТКГ нет. Надо подождать немного, чтобы понять, минские договоренности полностью умерли или нет.

Об этом он заявил в комментарии РБК-Украина, говорится в материале " Путь эскалации. Что ждет Украину после нового ультиматума Путина ".

По его словам, в начале марта должна состояться очередная встреча ТКГ.

"Думаю, мы на нее придем - вопрос в том, придет ли другая сторона", - сказал РБК-Украина Мережко.

Москва и ранее не признавала себя стороной минских договоренностей и с ее точки зрения даже после признания "ЛДНР" ничего не поменялось. В то же время, как отметил Мережко, есть ряд практических вопросов, связанных с Донбассом, которые так или иначе надо будет решать. В частности, об освобождении незаконно удерживаемых в ОРДЛО украинцев.

"Какая-то коммуникация все равно должна быть, и наших людей надо возвращать, но на данный момент нет понимания, с кем и как разговаривать", - заключил нардеп.