Що буде далі з мінськими домовленостями? У Раді пояснили
Голова комітету Верховної ради із зовнішньої політики і член української делегації в ТКГ Олександр Мережко заявив, що поки що ніякої альтернативи ТКГ немає. Треба почекати трохи, щоб зрозуміти, мінські домовленості повністю померли чи ні.
Про це він заявив в коментарі РБК-Україна, йдеться в матеріалі "Шлях ескалації. Що чекає Україну після нового ультиматуму Путіна".
За його словами, на початку березня має відбутися чергова зустріч ТКГ.
"Думаю, ми на неї прийдемо - питання в тому, чи прийде інша сторона", - сказав РБК-Україна Мережко.
Москва і раніше не визнавала себе стороною мінських домовленостей і з її точки зору навіть після визнання "ЛДНР" нічого не змінилося. У той же час, як зазначив Мережко, є ряд практичних питань, пов'язаних з Донбасом, які так чи інакше треба буде вирішувати. Зокрема, про звільнення незаконно утримуваних в ОРДЛО українців.
"Якась комунікація все одно повинна бути, і наших людей треба повертати, але на даний момент немає розуміння, з ким і як розмовляти", - сказав нардеп.
Нагадаємо, Володимир Путін заявив, що мінських угод щодо мирного врегулювання ситуації більше не існує.
Раніше в Офісі президента України заявили, що Росія зруйнувала Мінські угоди визнанням так званих "ЛДНР".