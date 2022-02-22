У Зеленского заявили, что Россия разрушила "Минск". Ждут жестких санкций от Запада

Россия, признанием так называемых Донецкой и Луганской "народных республик", разрушила минские соглашения. На эти действия Москвы должна быть принципиальная реакция Запада, включая экономические санкции.

"По состоянию на 22 февраля видим определенную локализацию эскалационных рисков на той же части территории Украины, которая не контролировалась государством и где продолжались боевые действия. Это еще раз доказывает правильность аргументов президента (Владимира - ред.) Зеленского в общении с партнерами, когда украинская сторона отмечала, что закончить войну на Донбассе означает ликвидировать основной источник эскалационных рисков для востока Европы", - сказал Подоляк.

Он подчеркнул, что Россия разрушила минский переговорный формат и существовавшие договоренности. По его словам, это стало возможно из-за недостаточного давления партнеров Украины именно на российскую сторону для того, чтобы Москва выполняла свою часть обязательств.

"Поэтому теперь вопрос состоит в том, чтобы увидеть достаточно мощную, солидарную реакцию партнеров. На демонстративных эскалационных шагах России должна быть принципиальная политическая и экономическая реакция Запада", - добавил советник главы ОП.

Признанием "ЛДНР" Россия проверяет Запад

Подоляк добавил, что своими действиями Россия фактически испытывает способность Запада доказать свою силу. Он отметил, что на Донбассе продолжаются провокационные обстрелы, разрушение социальной и энергетической инфраструктуры. Ответственность за это несет Россия, которая уже не только де-факто, но и де-юре признала факт агрессии против Украины.

"Но чтобы эта ответственность была - Запад должен действовать принципиально. Жесткие и немедленные санкции против российских системообразующих банков, отраслевые санкции, ограничение движения капитала. Чтобы дальнейшая война стала такой дорогой для агрессора, что фактически невозможно. Но что дальше? При этом следует сохранять направления для диалога", - подчеркнул Подоляк.

Советник главы ОП добавил, что это вопрос не только Украины, но и партнеров. Они, по его словам, должны определить такой формат дальнейшего диалога относительно ситуации безопасности и гуманитарных вопросов, который может быть результативным.

"Привлечение стороны-инициатора эскалации с признанием квазиреспублик к фактической юридической ответственности должно быть частью обязательно переговорного процесса по обеспечению безопасности", - сказал Подоляк.