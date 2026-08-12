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"Будемо змушені відповідати": Путін пригрозив Заходу через російські судна

11:40 12.08.2026 Ср
2 хв
Глава Кремля обурився новим рішенням ЄС
aimg Юлія Капітонова
Фото: Володимир Путін (Getty Images)

Росія готова захоплювати західні торгові судна, щоб "дзеркально" відповісти на дії Європейського союзу.

З такою погрозою виступив російський диктатор Володимир Путін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Известия".

Глава Кремля заявив, що Росія не буде ігнорувати спроби захоплення її торгових суден іншими країнами.

На цьому тлі він нагадав про нещодавні рішення Євросоюзу та пообіцяв відреагувати на них.

Путін почав скаржитися, що влада деяких держав намагається обмежити рух суден РФ.

Також диктатор вирішив цинічно згадати про нібито порушення міжнародного морського права.

"А нещодавно ( в Євросоюзі - ред.) додумалися до можливості захоплення наших суден і продажу награбованого у нас майна. Зрозуміло, це не що інше, як піратство і розбій. І якщо це на практиці почне реалізовуватися, ми будемо змушені відповідати дзеркально", - пригрозив Путін, звертаючись до союзників України.

Рішення ЄС щодо "тіньового флоту" РФ

8 червня глава європейської дипломатії Кая Каллас заявила про посилення заходів проти "тіньового флоту" Росії.

Так, у межах операції IRINI - місії Євросоюзу із забезпечення безпеки судноплавства в Середземному морі - військово-морським силам країн-членів дозволили підніматися на борт суден у разі обґрунтованих підозр щодо їхньої ідентифікації або порушення міжнародних норм.

Можливість затримання російського судна залежить від того, де воно перебуває, під чиїм прапором воно ходить і які саме міжнародні або національні норми воно порушило.

У липні 2026 року ЄС додав ще 41 судно до обмежень проти "тіньового флоту". Для таких суден передбачаються, зокрема, заборони на доступ до портів та надання певних морських послуг.

Згодом також стало відомо, що Євросоюз дозволив країнам-членам продавати російську нафту, конфісковану із суден, які намагались обійти санкції блоку.

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Володимир ПутінЄвросоюзРосійська Федераціятіньовий флот