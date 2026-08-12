"Будем вынуждены отвечать": Путин пригрозил Западу из-за российских судов

Решение ЕС относительно "теневого флота" РФ

8 июня глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила об усилении мер против "теневого флота" России.

Так, в рамках операции IRINI - миссии Евросоюза по обеспечению безопасности судоходства в Средиземном море - военно-морским силам стран-членов разрешили подниматься на борт судов в случае обоснованных подозрений об их идентификации или нарушении международных норм.

Возможность задержания российского судна зависит от того, где оно находится, под чьим флагом оно ходит и какие международные или национальные нормы оно нарушило.

В июле 2026 года ЕС добавил еще 41 судно к ограничениям против "теневого флота". Для таких судов предусмотрены, в частности, запреты на доступ к портам и предоставление определенных морских услуг.

Впоследствии также стало известно, что Евросоюз разрешил странам-членам продавать российскую нефть, конфискованную с судов, которые пытались обойти санкции блока.