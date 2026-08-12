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"Будем вынуждены отвечать": Путин пригрозил Западу из-за российских судов

11:40 12.08.2026 Ср
2 мин
Глава Кремля возмутился новым решением ЕС
aimg Юлия Капитонова
Фото: Владимир Путин (Getty Images)

Россия готова захватывать западные торговые суда, чтобы "зеркально" ответить на действия Европейского союза.

С такой угрозой выступил российский диктатор Владимир Путин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Известия".

Глава Кремля заявил, что Россия не будет игнорировать попытки захвата ее торговых судов другими странами.

На этом фоне он напомнил о недавних решениях Евросоюза и пообещал отреагировать на них.

Путин начал жаловаться, что власти некоторых государств пытаются ограничить движение судов РФ.

Также диктатор решил цинично вспомнить о якобы нарушении международного морского права.

"А недавно (в Евросоюзе – ред.) додумались до возможности захвата наших судов и продажи награбленного у нас имущества. Разумеется, это не что иное, как пиратство и разбой. И если это на практике начнет реализовываться, мы будем вынуждены отвечать зеркально", - пригрозил Путин, обращаясь к союзникам Украины.

Решение ЕС относительно "теневого флота" РФ

8 июня глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила об усилении мер против "теневого флота" России.

Так, в рамках операции IRINI - миссии Евросоюза по обеспечению безопасности судоходства в Средиземном море - военно-морским силам стран-членов разрешили подниматься на борт судов в случае обоснованных подозрений об их идентификации или нарушении международных норм.

Возможность задержания российского судна зависит от того, где оно находится, под чьим флагом оно ходит и какие международные или национальные нормы оно нарушило.

В июле 2026 года ЕС добавил еще 41 судно к ограничениям против "теневого флота". Для таких судов предусмотрены, в частности, запреты на доступ к портам и предоставление определенных морских услуг.

Впоследствии также стало известно, что Евросоюз разрешил странам-членам продавать российскую нефть, конфискованную с судов, которые пытались обойти санкции блока.

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