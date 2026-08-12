"Будемо змушені відповідати": Путін пригрозив Заходу через російські судна

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Росія готова захоплювати західні торгові судна, щоб "дзеркально" відповісти на дії Європейського союзу.

З такою погрозою виступив російський диктатор Володимир Путін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Известия".

Глава Кремля заявив, що Росія не буде ігнорувати спроби захоплення її торгових суден іншими країнами. На цьому тлі він нагадав про нещодавні рішення Євросоюзу та пообіцяв відреагувати на них. Путін почав скаржитися, що влада деяких держав намагається обмежити рух суден РФ. Також диктатор вирішив цинічно згадати про нібито порушення міжнародного морського права. "А нещодавно ( в Євросоюзі - ред.) додумалися до можливості захоплення наших суден і продажу награбованого у нас майна. Зрозуміло, це не що інше, як піратство і розбій. І якщо це на практиці почне реалізовуватися, ми будемо змушені відповідати дзеркально", - пригрозив Путін, звертаючись до союзників України.