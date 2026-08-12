ua en ru
Ср, 12 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

"Будем вынуждены отвечать": Путин пригрозил Западу из-за российских судов

11:40 12.08.2026 Ср
2 мин
Глава Кремля возмутился новым решением ЕС
aimg Юлия Капитонова
"Будем вынуждены отвечать": Путин пригрозил Западу из-за российских судов Фото: Владимир Путин (Getty Images)
Выключи хаос международных новостей! Получай только важное из РБК-Украина в Google

Россия готова захватывать западные торговые суда, чтобы "зеркально" ответить на действия Европейского союза.

С такой угрозой выступил российский диктатор Владимир Путин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Известия".

Глава Кремля заявил, что Россия не будет игнорировать попытки захвата ее торговых судов другими странами.

На этом фоне он напомнил о недавних решениях Евросоюза и пообещал отреагировать на них.

Путин начал жаловаться, что власти некоторых государств пытаются ограничить движение судов РФ.

Также диктатор решил цинично вспомнить о якобы нарушении международного морского права.

"А недавно (в Евросоюзе – ред.) додумались до возможности захвата наших судов и продажи награбленного у нас имущества. Разумеется, это не что иное, как пиратство и разбой. И если это на практике начнет реализовываться, мы будем вынуждены отвечать зеркально", - пригрозил Путин, обращаясь к союзникам Украины.

Решение ЕС относительно "теневого флота" РФ

8 июня глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила об усилении мер против "теневого флота" России.

Так, в рамках операции IRINI - миссии Евросоюза по обеспечению безопасности судоходства в Средиземном море - военно-морским силам стран-членов разрешили подниматься на борт судов в случае обоснованных подозрений об их идентификации или нарушении международных норм.

Возможность задержания российского судна зависит от того, где оно находится, под чьим флагом оно ходит и какие международные или национальные нормы оно нарушило.

В июле 2026 года ЕС добавил еще 41 судно к ограничениям против "теневого флота". Для таких судов предусмотрены, в частности, запреты на доступ к портам и предоставление определенных морских услуг.

Впоследствии также стало известно, что Евросоюз разрешил странам-членам продавать российскую нефть, конфискованную с судов, которые пытались обойти санкции блока.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Владимир Путин Евросоюз Российская Федерация теневой флот
Новости
РФ ударила по складам в Киевской области, начался пожар
РФ ударила по складам в Киевской области, начался пожар
Аналитика
"Мы не упустили исторический шанс": интервью с фундатором Независимости Иваном Зайцем
Владимир Куреннойзаместитель генерального директора РБК-Украина "Мы не упустили исторический шанс": интервью с фундатором Независимости Иваном Зайцем