"Будем вынуждены отвечать": Путин пригрозил Западу из-за российских судов

С такой угрозой выступил российский диктатор Владимир Путин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Известия ".

"А недавно (в Евросоюзе – ред.) додумались до возможности захвата наших судов и продажи награбленного у нас имущества. Разумеется, это не что иное, как пиратство и разбой. И если это на практике начнет реализовываться, мы будем вынуждены отвечать зеркально", - пригрозил Путин, обращаясь к союзникам Украины.

На этом фоне он напомнил о недавних решениях Евросоюза и пообещал отреагировать на них.

Глава Кремля заявил, что Россия не будет игнорировать попытки захвата ее торговых судов другими странами.

Решение ЕС относительно "теневого флота" РФ

8 июня глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила об усилении мер против "теневого флота" России.

Так, в рамках операции IRINI - миссии Евросоюза по обеспечению безопасности судоходства в Средиземном море - военно-морским силам стран-членов разрешили подниматься на борт судов в случае обоснованных подозрений об их идентификации или нарушении международных норм.

Возможность задержания российского судна зависит от того, где оно находится, под чьим флагом оно ходит и какие международные или национальные нормы оно нарушило.

В июле 2026 года ЕС добавил еще 41 судно к ограничениям против "теневого флота". Для таких судов предусмотрены, в частности, запреты на доступ к портам и предоставление определенных морских услуг.

Впоследствии также стало известно, что Евросоюз разрешил странам-членам продавать российскую нефть, конфискованную с судов, которые пытались обойти санкции блока.