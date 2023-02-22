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Не будемо збавляти тиск. Зеленський анонсував нові рішення по санкціям проти РФ

Фото: президент України Володимир Зеленський (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Україна продовжує працювати над підготовкою нових санкцій проти Російської Федерації.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його відеозвернення.

Зеленський повідомив, що сьогодні, 22 лютого, він провів кілька підготовчих зустрічей "у контексті подальших санкційних кроків нашої держави".

"Ми не будемо збавляти тиск на ворога - як зовнішнього, так і внутрішнього. Деталі повідомлю", - заявив президент.

Нагадаємо, сьогодні Європейський союз домовився продовжити санкції проти РФ ще на півроку.

Своєю чергою Литва запропонувала створити центр контролю за дотриманням санкцій.

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Володимир ЗеленськийКиївРосійська Федерація