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Не будем убавлять давление. Зеленский анонсировал новые решения по санкциям против РФ

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Украина продолжает работать над подготовкой новых санкций против Российской Федерации.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его видеообращение.

Зеленский сообщил, что сегодня, 22 февраля, он провел несколько подготовительных встреч "в контексте дальнейших санкционных шагов нашего государства".

"Мы не будем избавлять давление на врага - как внешнего, так и внутреннего. Детали сообщу", - заявил президент.

Напомним, сегодня Европейский союз договорился продлить санкции против РФ еще на полгода.

В свою очередь Литва предложила создать центр контроля над соблюдением санкций.

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Владимир ЗеленскийКиевРоссийская Федерация