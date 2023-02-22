Не будемо збавляти тиск. Зеленський анонсував нові рішення по санкціям проти РФ
Фото: президент України Володимир Зеленський (GettyImages)
Україна продовжує працювати над підготовкою нових санкцій проти Російської Федерації.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його відеозвернення.
Зеленський повідомив, що сьогодні, 22 лютого, він провів кілька підготовчих зустрічей "у контексті подальших санкційних кроків нашої держави".
"Ми не будемо збавляти тиск на ворога - як зовнішнього, так і внутрішнього. Деталі повідомлю", - заявив президент.
Нагадаємо, сьогодні Європейський союз домовився продовжити санкції проти РФ ще на півроку.
Своєю чергою Литва запропонувала створити центр контролю за дотриманням санкцій.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.