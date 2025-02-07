Будемо хабом для всієї Європи. Україна готова зберігати газ із США у своїх сховищах, - Зеленський
Україна готова зберігати американський газ у своїх сховищах. Це пропозиція цікава не лише для нашої країни, а й для адміністрації президента США Дональда Трампа.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю Reuters.
"Це дуже цікаво для нас. Я знаю, що це дуже цікаво для адміністрації Трампа. Ми готові і хочемо мати контракти на постачання СПГ в Україну. І, звичайно, ми будемо хабом для всієї Європи", - сказав Зеленський.
За його словами, Україна готова мати контракти й із задоволенням постачати американський газ через свою територію в інші країни ЄС.
"Я знаю, що наші американські партнери це підтримують. Ми також готові пустити наших американських партнерів у цей сектор, на цей ринок. Я думаю, що це також частина безпеки для України і Європи, тому що це не російський газ", - зазначив президент.
Україна може надати свої сховища для американського газу
Нагадаємо, днями міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявляв, що Україна може надати свої газові сховища для зберігання американського газу.
Глава МЗС нагадав, що Україна володіє потужними підземними газовими сховищами. В чому, за його словами, також є "спільні точки для взаємовигідного співробітництва", посиливши енергетичну безпеку Європи.
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