Будем хабом для всей Европы. Украина готова хранить газ из США в своих хранилищах, - Зеленский
Украина готова хранить американский газ в своих хранилищах. Это предложение интересно не только для нашей страны, но и для администрации президента США Дональда Трампа.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью Reuters.
"Это очень интересно для нас. Я знаю, что это очень интересно для администрации Трампа. Мы готовы и хотим иметь контракты на поставку СПГ в Украину. И, конечно, мы будем хабом для всей Европы", - сказал Зеленский.
По его словам, Украина готова иметь контракты и с удовольствием поставлять американский газ через свою территорию в другие страны ЕС.
"Я знаю, что наши американские партнеры это поддерживают. Мы также готовы пустить наших американских партнеров в этот сектор, на этот рынок. Я думаю, что это также часть безопасности для Украины и Европы, потому что это не российский газ", - отметил президент.
Украина может предоставить свои хранилища для американского газа
Напомним, на днях министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявлял, что Украина может предоставить свои газовые хранилища для хранения американского газа.
Глава МИД напомнил, что Украина обладает мощными подземными газовыми хранилищами. В чем, по его словам, также есть "общие точки для взаимовыгодного сотрудничества", усилив энергетическую безопасность Европы.
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