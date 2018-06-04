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Будемо всіма силами боротися за Сущенка, - Клімкін

НовиниСуспільство    04.06.2018 - 18:44
Фото: Павло Клімкін (РБК-Україна)
Фото: Павло Клімкін (РБК-Україна)

Також міністр закликав усіх, хто має намір їхати у Росію на чемпіонат світу з футболу, зважити всі ризики та загрози

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що що Україна продовжуватиме боротьбу за визволення журналіста Романа Сущенка з російської в'язниці. Про це Клімкін написав у Twitter.

"Хтось журналістів рятує, а хтось - саджає. Хоча, від РФ ніхто іншого і не очікував. Будемо всіма силами боротися за Романа і далі", - впевнений він.

Також міністр закликав усіх, хто має намір їхати у Росію на чемпіонат світу з футболу, зважити всі ризики та загрози і не допустити лиха.

Нагадаємо, що Президент України Петро Порошенко відреагував на вирок українському журналісту Роману Сущенку, який сьогодні було винесено російським судом.

Також нагадаємо, що українського журналіста Романа Сущенка в Російській Федерації (РФ) засудили до 12 років в'язниці

 

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Теги публікації: Павло Клімкін, Роман Сущенко  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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