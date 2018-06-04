Будемо всіма силами боротися за Сущенка, - Клімкін

Також міністр закликав усіх, хто має намір їхати у Росію на чемпіонат світу з футболу, зважити всі ризики та загрози

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що що Україна продовжуватиме боротьбу за визволення журналіста Романа Сущенка з російської в'язниці. Про це Клімкін написав у Twitter.

"Хтось журналістів рятує, а хтось - саджає. Хоча, від РФ ніхто іншого і не очікував. Будемо всіма силами боротися за Романа і далі", - впевнений він.

Хтось журналістів рятує, а хтось - саджає. Хоча, від РФ ніхто іншого і не очікував. Будемо всіма силами боротися за Романа і далі. Ще раз закликаю всіх, хто збирається до Росії на чемпіонат світу з футболу, бути свідомими ризиків та загроз, і не допустити лиха.Романе, тримайтеся! — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) June 4, 2018

Також міністр закликав усіх, хто має намір їхати у Росію на чемпіонат світу з футболу, зважити всі ризики та загрози і не допустити лиха.

Нагадаємо, що Президент України Петро Порошенко відреагував на вирок українському журналісту Роману Сущенку, який сьогодні було винесено російським судом.

Також нагадаємо, що українського журналіста Романа Сущенка в Російській Федерації (РФ) засудили до 12 років в'язниці.