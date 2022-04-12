Будем требовать от Путина и его режима ответа, - глава МИД Британии о применении химоружия

Глава Министерства иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила, что она вместе с партнерами проверяет детали применения российской армией химического оружия в Мариуполе Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Трасс в Twitter.

"Сообщается, что российские войска могли применить отравляющие вещества при нападении на жителей Мариуполя. Мы срочно работаем с партнерами для проверки деталей. Любое применение такого оружия будет безжалостной эскалацией этого конфликта, и мы будем требовать от Путина и его режима ответа", - написала глава МИД Британии.