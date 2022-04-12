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Будем требовать от Путина и его режима ответа, - глава МИД Британии о применении химоружия

Фото: глава МИД Британии Лиз Трасс (Getty Images)
Автор: Роман Мирончук

Глава Министерства иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила, что она вместе с партнерами проверяет детали применения российской армией химического оружия в Мариуполе Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Трасс в Twitter.

"Сообщается, что российские войска могли применить отравляющие вещества при нападении на жителей Мариуполя. Мы срочно работаем с партнерами для проверки деталей. Любое применение такого оружия будет безжалостной эскалацией этого конфликта, и мы будем требовать от Путина и его режима ответа", - написала глава МИД Британии.

Напомним, в понедельник, 11 апреля, вечером пресс-служба "Азов" заявила, что российский беспилотник сбросил на Мариуполь снаряд с неизвестным отравляющим веществом.

После чего пострадавшие начали жаловаться на дыхательную недостаточность и вестибуло-атактический синдром (сбой в работе сосудистой системы тела).

Позже основатель полка "Азов" Андрей Билецкий рассказал, что в результате химической атаки на Мариуполь ранения получили трое бойцов-"азовцев".

По его словам, состояние пострадавших удовлетворительное. У них ярко выраженные признаки отравления химическими веществами.

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