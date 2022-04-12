Будемо вимагати від Путіна і його режиму відповіді, - глава МЗС Британії про застосування хімзброї

Глава Міністерства закордонних справ Великобританії Ліз Трасс заявила, що вона разом з партнерами перевіряє деталі застосування російською армією хімічної зброї в Маріуполі Донецької області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Трасс в Twitter.

"Повідомляється, що російські війська могли застосувати отруйні речовини при нападі на жителів Маріуполя. Ми терміново Працюємо з партнерами для перевірки деталей. Будь-яке застосування такої зброї буде безжальною ескалацією цього конфлікту, і ми будемо вимагати від Путіна і його режиму відповіді", - написала глава МЗС Британії.