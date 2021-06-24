"Будем работать допоздна": Рада на следующей неделе соберется на два внеочередных заседания

Верховная рада на следующей неделе соберется на два внеочередных заседания. Они должны состояться во вторник и четверг.

"На следующей неделе могут состояться два внеочередных заседания - во вторник и четверг. Повестка дня будет насыщенной, поэтому Рада будет работать допоздна", - отметила парламентарий.

Напомним, на прошлой пленарной неделе нардеп от "Слуги народа" Александр Качура анонсировал, что Рада 18 июня может провести внеочередное заседание. На внеочередном заседании народные депутаты планировали рассмотреть постановление об обращении к Конгрессу США. Однако оно так и не состоялось.

Как писало РБК-Украина, спикер ВР Дмитрий Разумков не исключил внеочередные заседания парламента уже после закрытия этой сессии. Народные депутаты будут работать в сессионном зале до середины июля, а затем уходят на каникулы до сентября.