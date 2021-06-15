ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Рада в пятницу может внеочередно собраться: на повестке дня - обращение к США

Новина українською →
Киев, Вторник 15 июня 2021 23:01
Рада в пятницу может внеочередно собраться: на повестке дня - обращение к США Фото: Рада может провести внеочередное заседание в пятницу (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Верховная рада Украины в пятницу, 18 июня, может провести внеочередное заседание. На внеочередном заседании народные депутаты планируют рассмотреть постановление об обращении к Конгрессу США.

Об этом сообщил нардеп от "Слуги народа" Александр Качура в Telegram.

По словам Качуры, проект постановления содержит призыв к американскому Конгрессу о предоставлении Украине двустороннего статуса основного союзника США вне НАТО.

"Скорее всего в пятницу будет внеочередное пленарное заседание", - отметил он.

Напомним, о предоставлении Украине статуса основного союзника в США заговорили еще в 2019 году. Тогда в американскую Палату представителей Конгресса внесли проект закона, предусматривавший предоставление статуса главного военно-политического союзника США.

Добавим, на днях президент США Джо Байден рассказал, от чего зависит вступление Украины в НАТО. По его словам, война в Украине не мешает евроатлантической интеграции.

Кроме того, в июле Байден должен встретиться с президентом Украины. Владимир Зеленский рассказал, о чем хочет поговорить с Байденом.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика Соединенные Штаты Америки постановление обращение Верховная Рада внеочередное заседание
NEWS
Белый дом раскрыл темы, которые Байден планирует обсудить с Путиным
Белый дом раскрыл темы, которые Байден планирует обсудить с Путиным
DAILY
Неудобный сосед. Чем Украине грозит разрыв торговых связей с Беларусью
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Неудобный сосед. Чем Украине грозит разрыв торговых связей с Беларусью