"Будемо працювати допізна": Рада наступного тижня збереться на два позачергових засідання

Верховна рада наступного тижня збереться на два позачергових засідання. Вони повинні відбутися у вівторок і четвер.

"На наступному тижні можуть відбутися два позачергових засідання - у вівторок і четвер. Порядок денний буде насиченою, тому Рада буде працювати допізна", - зазначила парламентарій.

Нагадаємо, на минулому пленарному тижні нардеп від "Слуги народу" Олександр Качура анонсував, що Рада 18 червня може провести позачергове засідання. На позачерговому засіданні народні депутати планували розглянути постанову про звернення до Конгресу США. Однак воно так і не відбулося.

Як писало РБК-Україна, спікер ВР Дмитро Разумков не виключив позачергові засідання парламенту вже після закриття цієї сесії. Народні депутати працюватимуть у сесійній залі до середини липня, а потім йдуть на канікули до вересня.