Генсек НАТО в очередной раз осудил агрессию РФ против Украины

Также был отмечен недавно принятый транш помощи со стороны США для нужд Вооруженных сил Украины

Североатлантический альянс (НАТО) осуждает агресию РФ против Украины. Об этом в штаб-квартире НАТО заявил Генеральный секретарь Североатлантического альянса (НАТО) Йенс Столтенберг во время встречи с Министром обороны Украины генералом армии Украины Степаном Полтораком, сообщает пресс-служба Минобороны.

"Мы будем оставаться преданными политической поддержке Украины в ее борьбе за независимость и территориальную целостность и осуждать агресию РФ против Украины. Мы хотим, чтобы Минские договоренности выполнялись и не гибли украинские военные", - подчеркнул он.

Также в рамках встречи в многостороннем формате, государственный секретарь по вопросам обороны Великобритании Гэвин Александр Вилльямсон выразил слова поддержки и дал положительную оценку ходу реформ, которые продолжаются в украинском оборонном ведомстве.

"Сегодня народ Украины переживает тяжелые времена, связанные с агрессией РФ. Украина является партнером НАТО и достигла значительных успехов в проведении реформ и мы должны поддерживать Украину. Трудно делать реформы, когда в стране идут боевые действия, но основательные реформы - это главное", - подчеркнул он.

Фото: Степан Полторак и Гэвин Александр Вілльямсон

Кроме этого во время встречи было отмечено, что недавно было принято решение относительно очередного транша помощи со стороны США для нужд Вооруженных сил Украины. Эта помощь позволит нарастить динамику и содержание широкомасштабной реформы, которая происходит в оборонном ведомстве Украины.

"РФ нарушает международные нормы и права. Мы считаем нужным продолжать встречи на высшем уровне и помогать Украине, - подчеркнул Джеймс Маттис.

Фото: Степан Полторак и Джеймс Маттис

Напомним, что ранее сообщалось, что НАТО разработала концепцию ускоренной боеготовности.