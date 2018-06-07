Генсек НАТО черговий раз засудив агресію Росії проти України

Також був відмічений нещодавно прийнятий транш допомоги з боку США для потреб Збройних сил України

Північноатлантичний альянс (НАТО) засуджує агресію Росії проти України. Про це у штаб-квартирі НАТО заявив Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу (НАТО) Йєнс Столтенберг під час зустрічі з Міністром оборони України генералом армії України Степаном Полтораком, повідомляє прес-служба Міноборони.

"Ми будемо залишатися відданими політичній підтримці України у її боротьбі за незалежність та територіальну цілісність та засуджувати агресію РФ проти України. Ми хочемо аби Мінські домовленості виконувалися і не гинули українські військові", - наголосив він.

Також у рамках зустрічі у багатосторонньому форматі, державний секретар з питань оборони Великобританії Гевін Александр Вілльямсон висловив слова підтримки та дав позитивну оцінку ходу реформ, які тривають в українському оборонному відомстві.

"Сьогодні народ України переживає важкі часи, пов’язані з агресією РФ. Україна є партнером НАТО і досягла значних успіхів у проведенні реформ і ми маємо підтримувати Україну. Важко робити реформи, коли в країні йдуть бойові дії, але ґрунтовні реформи - це головне", - підкреслив він.

Фото: Степан Полторак та Гевін Александр Вілльямсон

Окрім цього під час зустрічі було наголошено, що нещодавно було прийнято рішення щодо чергового траншу допомоги з боку США для потреб Збройних сил України. Ця допомога дозволить наростити динаміку та зміст широкомасштабної реформи, яка відбувається в оборонному відомстві України.

"РФ порушує міжнародні норми та права. Ми вважаємо за потрібне продовжувати зустрічі на вищому рівні та допомагати Україні, - наголосив Джеймс Меттіс.

Фото: Степан Полторак та Джеймс Меттіс

Нагадаємо, що раніше повідомлялось, що НАТО розробила концепцію прискореної боєготовності.