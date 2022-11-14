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Буде їздити важка техніка. Мешканців Києва та області попередили про навчання військових

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Понеділок 14 листопада 2022 16:28
Буде їздити важка техніка. Мешканців Києва та області попередили про навчання військових Фото: Буде їздити важка техніка. Мешканців Києва та області попередили про навчання військових (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

У Києві та області протягом 15-17 листопада проходитимуть навчання для наших воїнів. Містян закликають зберігати спокій.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал заступника командувача Сухопутних військ Олександра Павлюка.

"Протягом 15-17 листопада в межах міста Києва та області будуть проведені навчання за участі підрозділів угруповання сил та засобів оборони Києва", - пише Павлюк.

За словами заступника командувача Сухопутних військ, під час тренувань відбудуться практичні дії із залученням особового складу, штатної військової техніки та озброєння.

"Метою заходу є нарощування бойових спроможностей під час підготовки і ведення оборонної операції", - додає Павлюк.

Очікується також переміщення особового складу та рух важкої техніки.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що нещодавно у Київській області, а саме у Вишгородському районі, проходили навчання для саперів.

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