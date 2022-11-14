ua ru
Пн, 14 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Будет ездить тяжелая техника. Жителей Киева и области предупредили об учениях для военных

Новина українською →
Понедельник 14 ноября 2022 16:28
Будет ездить тяжелая техника. Жителей Киева и области предупредили об учениях для военных Фото: Будет ездить тяжелая техника. Жителей Киева и области предупредили об обучении военных (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В Киеве и области 15-17 ноября будут проходить учения для наших воинов. Жителей города призывают сохранять спокойствие.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канала заместителя командующего Сухопутными войсками Александра Павлюка.

"В течение 15-17 ноября в пределах города Киева и области будут проведены учения с участием подразделений группировки сил и средств обороны Киева", - пишет Павлюк.

По словам заместителя командующего Сухопутными войсками, во время тренировок состоятся практические действия с привлечением личного состава, штатной военной техники и вооружения.

"Целью мероприятия является наращивание боевых возможностей при подготовке и ведении оборонной операции", - добавляет Павлюк.

Ожидается также перемещение личного состава и движение тяжелой техники.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что недавно в Киевской области, а именно в Вышгородском районе, проходили учения для саперов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев Киевская область Война в Украине
NEWS
Зеленский приехал в освобожденный Херсон, - Reuters
Зеленский приехал в освобожденный Херсон, - Reuters
DAILY
Из грязи в князи. Какое у Пригожина влияние на Путина и зачем ему война в Украине
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Из грязи в князи. Какое у Пригожина влияние на Путина и зачем ему война в Украине