Будет ездить тяжелая техника. Жителей Киева и области предупредили об учениях для военных
В Киеве и области 15-17 ноября будут проходить учения для наших воинов. Жителей города призывают сохранять спокойствие.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канала заместителя командующего Сухопутными войсками Александра Павлюка.
"В течение 15-17 ноября в пределах города Киева и области будут проведены учения с участием подразделений группировки сил и средств обороны Киева", - пишет Павлюк.
По словам заместителя командующего Сухопутными войсками, во время тренировок состоятся практические действия с привлечением личного состава, штатной военной техники и вооружения.
"Целью мероприятия является наращивание боевых возможностей при подготовке и ведении оборонной операции", - добавляет Павлюк.
Ожидается также перемещение личного состава и движение тяжелой техники.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что недавно в Киевской области, а именно в Вышгородском районе, проходили учения для саперов.
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