UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Буде відповідь. Зеленський відреагував на останні обстріли окупантів

Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Україна відповість на сьогоднішні атаки російських окупантів, які призвели до загибелі та поранення мирних жителів нашої країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.

Глава держави нагадав, що сьогодні окупанти били по селищу Дружба Донецької області, внаслідок чого загинули дівчинка 2007 року народження та хлопчик 2013 року народження. У Чернігівській області теж було влучання російської ракети у селищі Гончарівське - там убито двох жінок, триває розбір завалів.

Також, як зазначив Зеленський, сьогодні Росія за допомогою ракет та дронів знову атакувала Одесу та південні регіони. З початку тижня від російських ударів лише в Одеській області постраждали понад 20 людей, серед них двоє дітей.

"Тільки абсолютне зло може завдавати таких ударів. Буде відповідь. Крім того, буде ще більше консолідації світу для захисту і для спільних дій, ще більше енергії заради перемоги, ще більше прагнення справедливості, справедливого покарання Росії за всі злочини цієї війни. І таке покарання буде", - підкреслив він.

Удари росіян

Нагадаємо, російські окупанти з початку тижня посилили удари по Україні. Від їхнього обстрілу найбільше постраждали південні регіони нашої країни.

Ворог бив дронами та ракетами по Херсонській, Миколаївській та Одеській областях, внаслідок чого гинули та отримували поранення мирні жителі.

Як зазначила речник Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк, Росія не досягла цілей своїх атак, тому вона продовжуватиме завдавати ударів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийРосійська ФедераціяОдесаЧерниговская областьВійна Росії проти Україниракетный удар