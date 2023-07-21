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Будет ответ. Зеленский отреагировал на последние обстрелы оккупантов

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Украина ответит на сегодняшние атаки российских оккупантов, которые привели к гибели и ранении мирных жителей нашей страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.

Глава государства напомнил, что сегодня оккупанты били по поселку Дружба Донецкой области, в результате чего погибли девочка 2007 года рождения и мальчик 2013 года рождения. В Черниговской области тоже было попадание российской ракеты в поселке Гончаровское - там убиты две женщины, продолжается разбор завалов.

Также, как отметил Зеленский, сегодня Россия при помощи ракет и дронов снова атаковала Одессу и южные регионы. С начала недели от российских ударов только в Одесской области пострадали более 20 людей, среди них двое детей.

"Только абсолютное зло может наносить такие удары. Будет ответ. Кроме того, будет еще больше консолидации мира для защиты и для совместных действий, еще больше энергии ради победы, еще большее стремления к справедливости, справедливому наказанию России за все преступления этой войны. И такое наказание будет", - подчеркнул он.

Удары россиян

Напомним, российские оккупанты с начала недели усилили удары по Украине. От их обстрелов больше всего пострадали южные регионы нашей страны.

Враг бил дронами и ракетами по Херсонской, Николаевской и Одесской областях, в результате чего гибли и получали ранения мирные жители.

Как отметила спикер Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк, Россия не достигла целей своих атак, поэтому она будет продолжать наносить удары.

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