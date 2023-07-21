Буде відповідь. Зеленський відреагував на останні обстріли окупантів

Україна відповість на сьогоднішні атаки російських окупантів, які призвели до загибелі та поранення мирних жителів нашої країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.

Глава держави нагадав, що сьогодні окупанти били по селищу Дружба Донецької області, внаслідок чого загинули дівчинка 2007 року народження та хлопчик 2013 року народження. У Чернігівській області теж було влучання російської ракети у селищі Гончарівське - там убито двох жінок, триває розбір завалів.

Також, як зазначив Зеленський, сьогодні Росія за допомогою ракет та дронів знову атакувала Одесу та південні регіони. З початку тижня від російських ударів лише в Одеській області постраждали понад 20 людей, серед них двоє дітей.

"Тільки абсолютне зло може завдавати таких ударів. Буде відповідь. Крім того, буде ще більше консолідації світу для захисту і для спільних дій, ще більше енергії заради перемоги, ще більше прагнення справедливості, справедливого покарання Росії за всі злочини цієї війни. І таке покарання буде", - підкреслив він.

Удари росіян

Нагадаємо, російські окупанти з початку тижня посилили удари по Україні. Від їхнього обстрілу найбільше постраждали південні регіони нашої країни.

Ворог бив дронами та ракетами по Херсонській, Миколаївській та Одеській областях, внаслідок чого гинули та отримували поранення мирні жителі.

Як зазначила речник Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк, Росія не досягла цілей своїх атак, тому вона продовжуватиме завдавати ударів.