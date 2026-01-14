"Буде велика проблема": Трамп погрожує прем'єру Гренландії за бажання залишитися з Данією

Озвучене прем'єр-міністром Гренландії Єнсом-Фредеріком Нільсеном твердження, що острів має намір залишався в союзі з Данією, може обернутися для нього "великою проблемою".
Про це заявив американський лідер Дональд Трамп, повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію Білого дому.
Журналісти поставили Трампу запитання, чи вважає він остаточним озвучене Нільсеном твердження, що Гренландія бажає залишатися в союзі з Данією, на що той запитав: "Хто це сказав?".
Коли главі Білого дому ще раз повторили, що цю заяву озвучив прем'єр Гренландії, Трамп сказав, що "не знає, хто він такий" і "нічого про нього не знає". Також американський лідер анонсував "великі проблеми" гренландському політику.
"Ну це їхня проблема. Це їхня проблема. Я з ним не згоден. Я не знаю, хто він. Нічого про нього не знаю, але для нього це буде велика проблема", - наголосив глава Білого дому.
Як відомо, американський президент Дональд Трамп незабаром після успішної операції у Венесуелі вибухнув серією заяв щодо територіальних претензій до низки інших невеликих країн.
Серед Куби, Мексики і навіть Канади опинився й острів Гренландія, який має свою автономію в союзі з Данією. Але Трампа не зупиняє ні небажання Данії передавати острів під керівництво Вашингтона, ні позиція влади острова і його громадян.
Щобільше, 12 січня до Конгресу США було внесено законопроєкт про "анексію Гренландії". Цей документ має уповноважити президента США Дональда Трампа "вжити таких кроків, які можуть бути необхідними", для придбання Гренландії та запуску процесу її приєднання до США.
