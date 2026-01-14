"Буде велика проблема": Трамп погрожує прем'єру Гренландії за бажання залишитися з Данією

Журналісти поставили Трампу запитання, чи вважає він остаточним озвучене Нільсеном твердження, що Гренландія бажає залишатися в союзі з Данією, на що той запитав: "Хто це сказав?".

Коли главі Білого дому ще раз повторили, що цю заяву озвучив прем'єр Гренландії, Трамп сказав, що "не знає, хто він такий" і "нічого про нього не знає". Також американський лідер анонсував "великі проблеми" гренландському політику.

"Ну це їхня проблема. Це їхня проблема. Я з ним не згоден. Я не знаю, хто він. Нічого про нього не знаю, але для нього це буде велика проблема", - наголосив глава Білого дому.