"Будет большая проблема": Трамп грозит премьеру Гренландии за желание остаться с Данией

Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Маловичко Юлия

Озвученное премьер-министром Гренландии Йенсом-Фредериком Нильсеном утверждение, что остров намерен оставался в союзе с Данией, может обернуться для него "большой проблемой".

Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп, сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию Белого дома.

Журналисты задали Трампу вопрос, считает ли он окончательным озвученное Нильсеном утверждение, что Гренландия желает оставаться в союзе с Данией, на что тот спросил: "Кто это сказал?".

Когда главе Белого дома еще раз повторили, что это заявление озвучил премьер Гренландии, Трамп сказал, что "не знает, кто он такой" и "ничего о нем не знает". Также американский лидер анонсировал "большие проблемы" гренландскому политику.

"Ну это их проблема. Это их проблема. Я с ним не согласен. Я не знаю, кто он. Ничего о нем не знаю, но для него это будет большая проблема", - подчеркнул глава Белого дома.

 

 

 

Претензии Трампа на Гренландию

Как известно, американский президент Дональд Трамп вскоре после успешной операции в Венесуэле разразился серией заявлений насчет территориальных претензий к ряду других небольших стран.

Среди Кубы, Мексики и даже Канады оказался и остров Гренландия, который имеет свою автономию в союзе с Данией. Но Трампа не останавливает ни нежелание Дании передавать остров под руководство Вашингтона, ни позиция властей острова и его граждан.

Более того, 12 января в Конгресс США был внесен законопроект об "аннексии Гренландии". Этот документ должен уполномочить президента США Дональда Трампа "принять такие шаги, которые могут быть необходимыми", для приобретения Гренландии и запуска процесса ее присоединения к США.

Более подробно о том, почему планы Трампа на остров угрожают миру, читайте в материале РБК-Украина.

